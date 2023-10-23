ولي العهد يتلقى رسالة خطية من أمير قطر

تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، رسالة خطية، من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تتعلق بالعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين. وتسلم الرسالة نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله اليوم في ديوان الوزارة بالرياض، سفير دولة قطر لدى المملكة بندر محمد العطية. وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



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