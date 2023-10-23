إسرائيل تُقرر تأجيل الانتخابات المحلية لمُدة 3 أشهر

ياسر رشاد - القاهرة - وافق "الكنيست الإسرائيلي"، على تأجيل الانتخابات المحلية لمُدة ثلاثة أشهر، حسبما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، في أنباء عاجلة، مساء اليوم الإثنين.

وفي وقت سابق من اليوم، نشر المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، استطلاعًا للرأي حول مدى رضا الإسرائيليين عن القتال مع حركة المقاومة الفلسطينية حماس في قطاع غزة.

وبحسب بيانات الاستطلاع، فإن شعبية حكومة بنيامين نتنياهو بين الإسرائيليين الأدنى منذ عقدين 18%، وقد تم تسجيل الانخفاض الرئيسي بين الناخبين اليمينيين.

وبحسب وسائل الإعلام العبرية فإنه على الرغم من الحديث كثيرًا عن الثقة في وسائل الإعلام في السنوات الأخيرة، إلا أن الوضع انقلب في ظل القتال الحالي.

وفيما يتعلق بجيش الاحتلال، فإن 87% من الجمهور الإسرائيلي أعربوا عن ثقتهم خلال الاستطلاع، بينما قفزت ثقة الإسرائيليين في أقسام الشرطة إلى 59%.

ووفقًا للاستطلاع يعتقد 47% من الإسرائيليين أن حكومة نتنياهو لا تملك خطة عمل واضحة لاستمرار الحرب في غزة مقابل 43.5% يعتقدون أن هناك خطة عمل.

الاحتلال الإسرائيلي يضع اللمسات الأخيرة على خطته لاستئناف الهجوم على غزة (تفاصيل)

وضع "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، اللمسات الأخيرة على خطته لاستئناف الهجوم على قطاع غزة خلال الأيام المُقبلة، وحدد "بنك أهداف" يتضمن "تدمير قدرات حركة حماس العسكرية"، و"إعادة صياغة مفهوم السيطرة على القطاع" الذي ظل لسنوات تحت حكم الحركة، حسبما أفادت تقارير صحفية، السبت.

ووفقًا لـ صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فإن الخطة الرامية إلى إنهاء حكم حماس على القطاع تنفذ على مراحل عدة، كاشفة عن "الخطوط العريضة" لعملية التدخل البري الذي يعتزم الجيش تنفيذه في غضون الأيام المقبلة.

وسبق أن أعلن الجيش الإسرائيلي استعداد القوات البرية لدخول غزة، كما تجري الآن تدريبات بالذخيرة الحية على إطلاق النار قصير المدى، لرفع كفاءة القوات المقاتلة.