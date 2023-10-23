رئيس وزراء فلسطين يتهم أمريكا ودولًا كُبرى بمنح إسرائيل غطاءً سياسيًا

ياسر رشاد - القاهرة - أدان رئيس الوزراء الفلسطيني "محمد اشتية"، المواقف التي تُعطي إسرائيل "رخصة قتل وغطاءً سياسيًا"، في إشارة إلى واشنطن ودول غربية أخرى انحازت إلى تل أبيب و"حقها في الدفاع عن نفسها"، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الإثنين.

وقال اشتية خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في رام الله: "ما نسمعه على لسان قادة دولة الاحتلال، من تحضير لاجتياح بري، يعني الاستمرار في ارتكاب جرائم جديدة، وفظائع وتهجير قسري، وقتل من أجل القتل والانتقام".

وأضاف: "ندين المواقف التي تشكل رخصة قتل وغطاءً سياسيًا لارتكاب مجازر ودمار لغزة وأهلها".

واعتبر اشتية الحرب التي تقودها إسرائيل "حرب إبادة جماعية".

وأعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أمس أنه أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، أكد فيها مجددا دعمه لحق إسرائيل في الدفاع عن النفس.

كما صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة تدين بشكل لا لبس فيه الهجوم الذي شنته "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس ضد إسرائيل. وذكر بايدن أنه من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها وعن شعبها.

وأكد المستشار الألماني أولاف شولتس، أنه اتفق مع زعماء الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، على أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن النفس.

وزير الخارجية التركي مُنتقدًا الاحتلال: "إسرائيل ليس لديها تسامح ديني"

صرح وزير الخارجية التركي، "هاكان فيدان"، بأن هناك مذابح كثيرة في فلسطين وليس هناك سبب لهذا العقاب الجماعي، قائلًا "هناك إدانة كبيرة لهذا الصراع وعلى إسرائيل أن توقف عملياتها العدائية".

وأضاف فيدان، خلال كلمته بمؤتمر قمة القاهرة الدولي للسلام: "إسرائيل استغلت بعض الصداقات لتنفيذ هذه الأعمال العنيفة، وليس لديها تسامح ديني".

وتابع: إسرائيل قامت بسجن مئات الآلاف من المدنيين في غزة، وهذه الأزمة إن استمرت سوف تتوسع لنطاق إقليمي شامل، وتركيا تُؤمن أن وقف العُنف هو الحل، وكذلك يجب حل الدولتين وهو أمر ضروري واستراتيجي ويجب تنفيذ القرارات المُتعلقة بهذا الأمر.