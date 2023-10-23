الاتحاد الأوروبي يبدأ خطوات لفرض عقوبات على المجلس العسكري في النيجر

ياسر رشاد - القاهرة - بدأ الاتحاد الأوروبي، إجراءات لفرض عقوبات على أعضاء المجلس العسكري في النيجر، مما يمثل تطورًا مهمًا بعد ثلاثة أشهر من استيلائهم على السلطة في انقلاب.

كشف مجلس الاتحاد الأوروبي، أنه اتخذ خطوات لسن إطار من شأنه أن يمكنه من فرض عقوبات على "الأفراد والكيانات التي تثبت مسؤوليتها عن الأعمال التي تشكل تهديدًا للسلام والاستقرار والأمن في النيجر".

وذكر المجلس صراحة أن هذه العقوبات ستستهدف الأفراد الذين يقوضون النظام الدستوري أو الديمقراطية أو سيادة القانون في النيجر، بالإضافة إلى ذلك، فإن أولئك الذين ينخرطون في انتهاكات أو تجاوزات حقوق الإنسان سيواجهون أيضًا عقوبات.

وسيشمل نطاق العقوبات حظر السفر، وتجميد الأصول، والقيود المفروضة على توفير الأموال لأولئك الذين يخضعون للعقوبات.

وشدد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على دعم الاتحاد الأوروبي لجهود كتلة غرب أفريقيا، إيكواس، وبعث برسالة واضحة مفادها أن الانقلابات العسكرية تأتي بتكلفة: "مع قرار اليوم، يعزز الاتحاد الأوروبي دعمه لجهود إيكواس ويبعث برسالة واضحة: الانقلابات العسكرية تحمل تكاليف".

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن الاتحاد الأوروبي قد ترك مجالًا للإعفاءات الإنسانية لتدابير تجميد الأصول.

ويأتي قرار الاتحاد الأوروبي، في أعقاب العقوبات التي فرضتها بالفعل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على النيجر وتعليق المساعدات من قبل حكومة الولايات المتحدة.

أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر، مساء الخميس، أنه أحبط محاولة ليلية للرئيس المخلوع محمد بازوم للهروب من الاعتقال مع عائلته بعد نحو 3 أشهر من اعتقاله في أعقاب انقلاب عسكري.

وقال الكولونيل ميجور أمادو عبدالرحمن، في بيان، إن رئيس النيجر المعزول محمد بازوم حاول الوصول إلى مركبة كانت تنتظره حوالي الساعة 3 صباحًا كانت ستنقله إلى ضواحي العاصمة نيامي، مع عائلته وطباخين وأفراد أمنه.

وأضاف عبدالرحمن إنه كان من المقرر نقلهم من هناك إلى نيجيريا على متن "مروحيتين تابعتين لقوة أجنبية"، وفقًا للأسوشيتد برس.

وأوضح قائلًا: "تم إحباط هذه الخطة لزعزعة استقرار بلادنا"، مضيفًا أنه تم القبض على الجناة الرئيسيين وفتح المدعي العام بالفعل تحقيقًا.

يخضع بازوم للإقامة الجبرية مع زوجته وابنه منذ الإطاحة به في يوليو، ويرفض الاستقالة، كما قطع المجلس العسكري عنه الكهرباء والماء.

يشار إلى أن الولايات المتحدة أعلنت رسميًا أن الإطاحة ببازوم كانت انقلابًا، وعلقت مساعدات بمئات الملايين من الدولارات بالإضافة إلى المساعدات العسكرية والتدريب.

كان الكثيرون في الغرب ينظرون إلى النيجر على أنها آخر دولة في منطقة الساحل الأفريقي يمكن الشراكة معها لصد التمرد الجهادي المتزايد المرتبط بتنظيمي القاعدة وداعش.

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