العملة الكينية تسجل أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار

ياسر رشاد - القاهرة - سجلت العملة الكينية، أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 150 شلن للدولار يوم الاثنين ، مما أدى إلى تفاقم الوضع الاقتصادي في الدولة المثقلة بالديون في شرق إفريقيا والتي تعاني من التضخم ، وفقا لبيانات البنك المركزي.

فقد تسارع انخفاض قيمة الشلن الكيني على مدى العام الماضي، فخسر ما يقرب من 24٪ من قيمته في مقابل الدولار.

ووفقا للبنك المركزي الكيني، تم بيع الدولار بسعر 150 شلن يوم الاثنين، في حين أن بعض البنوك التجارية ومكاتب الصرافة قد وصلت بالفعل إلى هذا السعر، أو حتى أعلى، في الأسابيع الأخيرة.

وقال كين جيشينجا، كبير الاقتصاديين في شركة الأبحاث مينتوريا إيكونوميكس، إن هذا الانخفاض الجديد يرجع أساسا إلى قوة العملة الأمريكية، بسبب الأزمة الأخيرة في الشرق الأوسط "التي تدفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة" والعوائد المرتفعة على سندات الخزانة الأمريكية.

ويؤدي هذا الانخفاض إلى زيادة تكلفة الواردات وزيادة ديون كينيا التي بلغت أكثر من 10100 مليار شلن (64.4 مليار يورو) في نهاية يونيو، وفقا لأرقام وزارة الخزانة أو نحو ثلثي الناتج المحلي الإجمالي.

وأصبح سداد هذه الديون، وخاصة للصين، مكلفا على نحو متزايد بالنسبة للحكومة، التي سيتعين عليها أيضا البدء في سداد ديونها في يوليو.

افتتاح الجزء الأول من السكك الحديدية، التي تبني الصين في كينيا، منذ عام 2017.

بعد عامين من البناء توقف العمل على المسارات في وسط البلاد، ويبدو أن الخطة الرئيسية لربطها بالدول غير الساحلية الأخرى في شرق إفريقيا قد خرجت عن مسارها، حسبما ذكر بي بي سي.

وهذا يعني أن المشروع لا يجلب الكثير من الأموال، كما كان مأمولا في هذه المرحلة، في حين تركت كينيا خدمة قروض يبلغ مجموعها حوالي 4.7 مليار دولار (3.9 مليار جنيه إسترليني)، مقترضة بشكل رئيسي من البنوك الصينية.

ومع ذلك، من الصعب تصديق أن السكك الحديدية القياسية في كينيا (SGR)، ليست ناجحة عندما يخرج الركاب من قطار مكتظ من حوالي 12 عربة في محطة سكة حديد سيوكيماو في العاصمة نيروبي، وهي آخر خدمة في اليوم.

لقد سافروا بدون توقف من مدينة مومباسا الساحلية ، على بعد 470 كيلومترا (290 ميلا) على المحيط الهندي.

سردت بولين إيتشيسا ، التي سافرت عبر المحطة، وتقول إن الرحلة التي تستغرق أربع ساعات ونصف تمنحها ميزة مشاهدة الحياة البرية على طول الطريق بينما تخترق السكك الحديدية المتنزهات الوطنية.

وجدت مسافرة تبلغ من العمر 30 عاما التجربة أكثر إرهاقا ، قائلة إن المقاعد لم تكن مريحة ، لكن الرحلة وفرت لها المال مقارنة بطرق السفر الأخرى من الساحل.

وأضافت، أن ليس هناك شك في أن جانب الركاب من العمل يعمل بشكل جيد ومحجوز بالكامل ، لكنه لا يستطيع سداد القروض من تلقاء نفسه، ولم يكن من المفترض أبدا القيام بذلك.

يقع هذا العبء على جانب الشحن من العمل، جلب الحاويات التي تصل إلى ميناء مومباسا إلى الداخل. وكان من المفترض أن يصلوا إلى أوغندا ورواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

المشكلة هي أنهم لا يستطيعون الذهاب إلا إلى بلدة نيفاشا الكينية ، على بعد 120 كيلومترا من نيروبي ولكنها لا تزال بعيدة عن الحدود الأوغندية على SGR.

ثم تعود معظم قطارات الشحن إلى مومباسا فارغة، مما يؤدي إلى خسارة كبيرة في الدخل المحتمل.

قال وزير النقل الكيني كيبتشومبا موركومين، إن سيكون أكثر إنتاجية بالنسبة لنا لمواصلة المشروع" ، لكن الجزء التمويلي هو في الواقع التحدي الذي نواجهه".

وأضاف موركومين، أن الحكومة ستستكشف خيارات لتمويل بناء الجزء المتبقي من السكك الحديدية خلال قمة الحزام والطريق المقبلة في الصين.

امتدت مبادرة الحزام والطريق الصينية الضخمة، التي أطلقت في عام 2013، في جميع أنحاء العالم وغيرت بشكل ملحوظ مشهد البنية التحتية في جميع أنحاء أفريقيا.

لكن مستقبلها هو مسألة نقاش الآن حيث تواصل الصين تقليص التمويل وتواجه الدول الأفريقية واقع الديون المتزايدة التي تهدد في بعض الحالات بزعزعة استقرار اقتصاداتها.

يجادل مركز الأبحاث الأمريكي "مجلس العلاقات الخارجية" بأن بعض استثمارات مبادرة الحزام والطريق تضمنت عمليات عطاءات مبهمة وتطلب استخدام الشركات الصينية مما أدى إلى تضخم التكاليف التي أدت في بعض الحالات إلى إلغاء المشاريع ورد فعل سياسي.