بوريل: حق الدفاع عن النفس لا يتضمن قطع الكهرباء والماء عن المدنيين في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إنه يجب توفير الدعم الإنساني لمن يحتاجه في غزة، مؤكدا أنا ما وصل حتى الآن من مساعدات لا يكفي لمواجهة الاحتياجات.

وأشار بوريل في بيانه إلى أن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ليس مفتوحا ولا يتضمن قطع الكهرباء والماء عن المدنيين، لافتا إلى أن العالم في حاجة إلى مواجهة الكارثة الإنسانية التي تحدث في قطاع غزة.

وأكد على ضرورة إدخال الإمدادات العاجلة من الوقود إلى غزة لضمان استمرار عمل المستشفيات ومحطات تحلية المياه ومحطات توليد الكهرباء

سبق وأن قالت وزارة الصحة الفلسطينية مساء أمس الأحد، إن عدم إدخال وقود للمستشفيات يهدد حياة 1100 مريض بالفشل الكلوي منهم 38 طفلا، وأكدت أن 10 مستشفيات خرجت من الخدمة بسبب الاستهداف الإسرائيلي ونفاد الوقود.

فيما أشار مدير الإسعاف والطوارئ في غزة إلى أن المخزون الاستراتيجي من الوقود بدأ في النفاد و سينتهي تماما بحلول يوم الأربعاء.

بينما أوضح المتحدث باسم الأونروا أن خدمات المنظمة على وشك التوقف في كل قطاع غزة في حال نفاد الوقود.