ممر شرفي لمدير مدرسة بلغ سن المعاش في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - نظم طلاب وطالبات مدرسة التربية القومية الابتداية في بني سويف، اليوم الإثنين، ممرًا شرفيًا لمدير المدرسة احتفالًا ببلوغه سن المعاش.

استقبل الطلاب منتصر نفادي، مدير المدرسة بالتصفيق الحار والهتاف حتى دخوله فناء المدرسة، تكريمًا له على جهده خلال الأعوام الماضية في تعليم الطلاب، وهو ما بعث البهجة والسرور في نفوس المدير.

وعبر "نفادي" عن سعادته بتنظيم تلاميذ المدرسة الممر الشرفى له، مقدما الشكر لهم على هذا الموقف النبيل.

بدأ مدير المدرسة عمله مدرسًا بالأزهر الشريف عام 1988، ثم تدرج في العمل كمدرس إعدادي 1992، بإدارة الواسطى وأصبح موجه دراسات اجتماعية بإدارة سمسطا التعليمية، ثم عمل موجه أول تاريخ بإدارة بني سويف، ثم العودة للتدريس بمدرسة الثانوية للبنات القديمة، ثم مديرًا للتعليم الإعدادي بإدارة بني سويف التعليمية وأخيرًا مديرًا للمدرسة.