هل تتغير سياسة أمريكا تجاه إسرائيل بعد زيارة وفد الشيوخ للقاهرة؟.. العرابي يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وفد مجلس الشيوخ الأمريكي، مهم في الوقت الحالي الذي يشهد حراكا دوليا في فلسطين، مبينا أن استماع الوفد الأمريكي ( أعضاء مجلس الشيوخ) لوجهة نظر مصر؛ جاء بعد وجود مصر في الحدث منذ بدايته.

وأشار العرابي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأثنين إلى أن اللقاء سيكون له تأثيرا إيجابيا على الرأي العام العالمي، خاصة أن مصر تريد اللجوء لحل سياسي وفرض عملية السلام الجاد لإنهاء الأزمة،منوها أن الوفد الأمريكي سيعي أن أمن الكيان المحتل من أمن المنطقة، خاصة أن دائرة العنف ستتسع والمنطقة لا تتحمل أي نوع من عدم الاستقرار،

وأردف الغزالى على أن السلام أقل تكلفة لمنع الحروب، وهدر الأموال والأرواح من الجانبين.

وتابع العرابى، أن على أمريكا ستظل داعمة لإسرائيل والحل الوحيد للخروج من الأزمة هو السلام، معلقا: جلسة مجلس الأمن ستكون كاشفة لمواقف الدول الأخرى، وعرض قرار إمام إنهاء حالة الحرب وفرض السلام ودخول المساعدات، أو استمرار الكيان فيما يقوم به من أعمال عنف وتخريب بدعم أمريكي.

وأكد العرابى أن القضية الفلسطنية تتنازعها مصالح الدول الكبرى، متوقعا أن تصوت أمريكا على دعمها لإسرائيل، وحقها في دفاعها عن نفسها، مع الإشارة البسيطة على الحالات الإنسانية والاعتماد على قاعدة الضرب من الشمال وإدخال المساعدات من الجنوب.