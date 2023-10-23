جهود مصرية لفك الحصار عن قطاع غزة ومحاولات حل الأزمة في أسرع وقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

قال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب، إن مصر حاليا تتحدث بشكل رسمي عن حق الشعب الفلسطيني في حماية حقوقه، لافتا إلى أن للفلسطينيين حق مشروع في إقامة دولة فلسطينية عاصمتها.

وأشار مقلد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأثنين إلى أن هناك جهود مصرية لفك الحصار عن مواطنين قطاع غزة ومحاولات حل الأزمة في أسرع وقت، مشيدا بلقاء الرئيس السيسي مع مسئولي السياسة الامريكية؛ لمناقشة سبل حل القضية الفلسطينية العاجلة والنهائية.

وأردف مقلد أن الرئيس السيسي أكد خلال قمة السلام على حق الفلسطينيين في إقامة دولة لهم، معلنا أن مركزية السلام في الشرق الأوسط تتواجد في مصر تحديدا، وحل الأزمة الفلسطينية لن يتم إلا عبر بوابة مصر، مما يدل على رشد سياسة الرئيس السيسي الخارجية خلال الـ10 أعوام الماضية،منوها أن القاهرة هي الوحيدة القادرة على حمل تلك القضية منذ نشأتها حتى الآن، مما نتج عنه سياسات رشيدة تقف أمام أي محاولة لتصفية تلك القضية الأهم في المنطقة.