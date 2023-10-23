ارتفعت 40%.. ننشر أسعار الشقق في القاهرة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

مدينة القاهرة الجديدة، تظل من أهم المدن التي يبحث المواطنين عن أسعار الوحدات بها، نظرا لما تتمتع بع من مشروعات عقارية مختلفة ومتنوعة، وموقعها المتميز والخدمات المختلفة المتواجدة بها.

وارتفعت الأسعار في مدينة القاهرة الجديدة بأكثر من 40% خلال الفترة الأخيرة، فيما ارتفع الطلب لـ55% على الشراء، وذلك وفقا لشركات التسويق العقاري وسماسرة القاهرة الجديدة.

وجاءت سعر المتر السكني في مدينة القاهرة الجديدة على النحو التالي:

سجل أقل سعر للمتر في مدينة القاهرة الجديدة في مناطق لتجمع الثالث وتقسيم الاندلس وبيت الوطن والذي تراوح سعر المتر بين 9 آلاف جنيه وحتى 11 ألف جنيه

بينما أعلى متر سكني في مدينة القاهرة الجديدة كان في كمبوندات التجمع الخامس، ومدينة المستقبل حيث تراوح متوسط سعر المتر بين 19 حتى 28 ألف جنيه.

وتراوح سعر المتر في منطقة مدينتي والرحاب بين 17 ألف جنيه وحتى 19 ألف جنيه.

فيما وصل سعر المتر في منطقة البنفسج والياسمين بين 12 ألف جنيه وحتى 14 ألف جنيه، وفي منطقة القطامية سجل سعر المتر 11 ألف و600 جنيه.

وفي منطقة النرجس واللوتس والمستثمرين تراوح سعر المتر بين 10 آلاف و11 ألف جنيه.

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