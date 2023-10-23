شكرا لقرائتكم خبر عن نواب: مصر تلعب دورا محوريا لدعم الشعب الفلسطينى وقدمت رسائل واضحة للعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبرت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والأمين العام للاتحاد العربى للعاملين والتامينات والأعمال المالية الكلمة التاريخية التى القاها الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام قمة القاهرة للسلام بحضور عدد من القادة ورؤساء الدول بمثابة وثيقة شاملة تضمن إنهاء معاناة الفلسطينيين وحصولهم على جميع حقوقهم المشروعة وفى مقدمتها إقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل التراب الفلسطينى.

وقالت (درويش) فى بيان لها أصدرته اليوم، إن كلمة تضمنت عددا من الرسائل العاجلة والمهمة بشأن تداعيات العدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى، وكذلك رفض مخطط التهجير القسرى للفلسطينيين مطالبة من المجتمع الدولى الاسراع فى تنفيذ رؤية الرئيس السيسى لتحقيق حلم الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته وإنهاء الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة.

وقالت النائبة سولاف درويش، إن جميع المتحدثين من قادة وزعماء ورؤساء العالم المشاركين فى هذه القمة أعلنوا تأييدهم التام لرؤية الرئيس السيسى مؤكدة أن ماجاء من رسائل مهمة فى كلمة الرئيس السيسى كانت القاسم المشترك فى كلمات رؤساء وزعماء العالم المشاركين فى قمة القاهرة للسلام بصفة عامة واتفاقهم التام مع التأكيد الواضح والحاسم من الرئيس السيسى بأن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث على حساب مصر أبدا، وأن الحل هو العدل فى حصول الفلسطينيين على حقوقهم فى دولة مستقلة.

وقالت النائبة سولاف درويش، إن قمة القاهرة للسلام كشفت أمام العالم الموقف الدولى المخزى فى تلك القضية فى ظل استمرار صمت المجتمع الدولى تجاه ما يتعرض له سكان غزة من تجويع ومخطط تهجير قسرى وكشفت بكل وضوح عن المعايير المزدوجة فى المواقف الدولية معتبرة قمة القاهرة للسلام بمثابة فرصة فى غاية الأهمية لحل القضية الفلسطينية ووقف التصعيد من سلطات الاحتلال الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى الأعزل.

وأشادت بالدور المصرى الكبير والناجح تجاه القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطينى وصموده البطولى فى وجه الاحتلال الإسرائيلى الغاشم والمغتصب للأراضى الفلسطينية وقتل الأبرياء من الرجال والنساء والشيوخ والاطفال مشيدة أيضًا بالموقف المصرى بشأن العمل على إيصال المساعدات لغزة، وهو ما أكده الرئيس السيسى فى كلمته اليوم حيث أعلن أن مصر لم تغلق معبر رفح يوما إلا أن القصف الإسرائيلى حال دون عمله، وأن منذ اللحظة الأولى، انخرطت مصر فى جهود مضنية آناء الليل وأطراف النهار لتنسيق وإرسال المساعدات الإنسانية، إلى المحاصرين فى غزة، وأنه تم الاتفاق مع الرئيس الأمريكى على تشغيل المعبر بشكل مستدام، بإشرافٍ وتنسيق مع الأمم المتحدة، ووكالة(الأونروا)، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطينى وأن يتم توزيع المساعدات، بإشراف الأمم المتحدة، على السكان، فى قطاع غزة.

ومن جانبه، قال النائب عماد سعد حمودة، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن مصر تقوم بدور محورى فى القضية الفلسطينية، حيث ثفت جهودها منذ اندلاع الصراع الأخير، والذى لا يزال جاريًا، بين فلسطين والاحتلال الإسرائيلى، مشيرًا إلى أن هذا الدور الذى تلعبه مصر، يؤكد موقفها الثابت والراسخ من تلك القضية التى تتعامل معها مصر كـ قضية القضايا.

وأضاف "حمودة"، فى تصريحات صحفية اليوم، أن مصر بذلك جهودًا كبيرة لدعم الأشقاء فى فلسطين، على جميع المستويات، سواء على مستوى تقديم المساعدات لأهالى غزة، والضغط على المجتمع الدولى كله وإرضاخ إسرائيل وأمريكا والغرب، على إدخال المساعدات عبر معبر رفح، مشيرًا إلى أن تلك المساعدات رسالة بوقوف مصر والدول الشقيقة إلى جانب الشعب الفلسطيني.

ولفت النائب إلى أن مصر تلعب أيضًا دورًا دبلوماسيًا كبيرًا، وقد ظهر ذلك فى قمة القاهرة للسلام، والتى حملت رسائل واضحة من مصر والدول العربية، أكدت خلالها على الموقف الرافض للتهجير وتصفية القضية الفلسطينية، والتشديد على ضرورة الوقف الفورى لإطلاق النار فى غزة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الشعب المصرى كله يدعم القيادة السياسية لاتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات تتعلق بحماية الأمن القومى المصرى، وحماية حقوق الشعب الفلسطينى والوقوف أمام مخطط التهجير والتصفية.