شكرا لقرائتكم خبر عن حملة المرشح الرئاسى فريد زهران تعلن التنازل عن الطعن على ترشحه للانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقالت الحملة، إنه بخصوص الطعن المقدم بطلب استبعاد المرشح فريد زهران من قوائم المرشحين لانتخابات الرئاسة 2024، نود الإفادة بأن الطاعن حضر بجلسة اليوم 23 /10 /2023 أمام الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا ، وقرر تنازله عن الطعن وترك الخصومة فيه"

وأوضحت الحملة، أن المحكمة قررت " قبول تنازل الطاعن عن طعنه وتركه الخصومة فيه وعلى الرغم من تسليمنا بأن حق التقاضى مصون مقدس ومكفول للكافة، مشيرة إلى أن هذا الطعن حتى ولو لم يترك الطاعن الخصومة فيه، كان مآله الرفض حتماً للعديد من الأسباب القانونية، التى من بينها – على سبيل المثال – خلوه من أى دليل، لاسيما وأن المرشح كان قد تقدم للهيئة الوطنية للانتخابات بأوراق الترشح ومن بينها صحيفة الحالة الجنائية له، التى جاءت خالية من أية أحكام أو سوابق على نحو قاطع مبين، فضلاً عن عدم قبوله لرفعه من غير ذى صفة حسبما استقرت عليه أحكام المحكمة الادارية العليا فى مثل هذه الطعون .

وقالت الحملة، إن المرشح الرئاسى فريد زهران وحملته الانتخابية يؤكدون حرصهم التام على تماسك ووحدة الحركة المدنية والمعارضة المصرية لبناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة تقوم على التعددية وحرية التعبير والفكر والرأى .