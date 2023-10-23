نصر الله تلقى اتصالا من باسيل وبحث معه التطورات الاخيرة في لبنان والمنطقة

تلقى الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله اتصالا هاتفيا عن طريق آمن من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، حيث عرضا مجموعة من الملفات لاسيما التطورات الاخيرة في لبنان والمنطقة وخاصة تلك التي تهدف إلى حماية لبنان وتعزيز الوحدة الوطنية. وتم الاتفاق على استمرار التشاور الدائم بما يخدم مصلحة لبنان وجميع اللبنانيين.

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