اعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية اليزابيت بورن امام الجمعية الوطنية، أن باريس تدعو الى "هدنة انسانية" للسماح بتوزيع المساعدات في قطاع غزة، والتي "قد تؤدي الى وقف لاطلاق النار".
واوضحتت بورن امام النواب، إن "فتح معبر رفح لا يزال محدودا جدا، ندعو الى فتح باب رفح للسماح بعبور مساعدات جديدة، إن توزيع المساعدة يتطلب هدنة انسانية قد تؤدي الى وقف لاطلاق النار".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيسة الوزراء الفرنسية تدعو الى هدنة إنسانية قد تؤدي الى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.