رئيسة الوزراء الفرنسية تدعو الى هدنة إنسانية قد تؤدي الى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة

اعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية اليزابيت بورن امام الجمعية الوطنية، أن باريس تدعو الى "هدنة انسانية" للسماح بتوزيع المساعدات في قطاع غزة، والتي "قد تؤدي الى وقف لاطلاق النار".

واوضحتت بورن امام النواب، إن "فتح معبر رفح لا يزال محدودا جدا، ندعو الى فتح باب رفح للسماح بعبور مساعدات جديدة، إن توزيع المساعدة يتطلب هدنة انسانية قد تؤدي الى وقف لاطلاق النار".