القوات الأميركية في سوريا تتعرض لهجوم بطائرات مسيرة ولم تسجل إصابات

اعلن مسؤولان أميركيان إن قوات أميركية في سوريا استهدفت بطائرات مسيرة لكن لم تقع إصابات، وذلك في أحدث حلقة من سلسلة هجمات ضد القوات الأميركية في الشرق الأوسط.

واوضح المسؤولان، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتيهما، إن الهجوم وقع في قاعدة التنف بالقرب من حدود سوريا مع العراق والأردن.