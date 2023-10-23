تعرض عناصر الدفاع المدني "مركز اطفاء الناقورة" لإطلاق قذيفة فوسفورية باتجاههم أثناء قيامهم بإطفاء حريق

تعرض عناصر الدفاع المدني "مركز اطفاء الناقورة" لإطلاق قذيفة فوسفورية من قبل الجيش الاسرائيلي باتجاههم أثناء قيامهم بإطفاء الحريق في محيط منطقة "جل العلام" من دون وقوع إصابات.

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