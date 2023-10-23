تايمز أوف إسرائيل: ثقة الإسرائيليين في حكومتهم عند أدنى مستوى منذ 20 عاماً

أظهرت نتائج استطلاع جديد للرأي أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية تدني ثقة الإسرائيليين في الحكومة إلى أدنى مستوى لها في 20 عاماً.

ووفقاً لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال 20.5% من الإسرائيليين اليهود و7.5% من الإسرائيليين العرب إنهم يثقون في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، عندما تم استطلاع آرائهم في أعقاب هجمات حماس في السابع من تشرين الأول.

وكانت نسب هاتين الفئتين من السكان تبلغ 28 و18% على التوالي في حزيران الماضي.