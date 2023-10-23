ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية، أن ثلاثة أعضاء في حكومة بنيامين نتانياهو، لم تذكر أسماءهم، يدرسون الاستقالة، ردا على إخفاق الحكومة والمؤسسة الأمنية في منع وقوع هجمات "طوفان الاقصى" في السابع من تشرين الأول وتعاملها فيما بعدها.

كانت هذه تفاصيل خبر يديعوت: 3 وزراء يدرسون الاستقالة من حكومة نتانياهو ردا على فشلها في منع طوفان الاقصى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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