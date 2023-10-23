الرئاسة التركية: أردوغان أحال طلب عضوية السويد لحلف شمال الأطلسي إلى البرلمان للتصديق عليه

أعلنت الرئاسة التركية، أن "الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أحال رسميًا طلب عضوية السويد لحلف شمال الأطلسي على البرلمان".

وأكّدت الرئاسة التركية، أن "إردوغان وقّع في 23 تشرين الأول 2023 بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي وأحاله على الجمعية الوطنية الكبرى".

ورحّب رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون بـ"الخبر الجيد"، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لافتاً الى أن "القضية أصبحت في يدي البرلمان ونتطلّع إلى أن نصبح عضوًا في حلف شمال الأطلسي".

ووافق الرئيس التركي خلال قمة الحلف الأطلسي في فيلنيوس في تموز الماضي على تقديم المصادقة على انضمام السويد إلى برلمانه، مؤكدًا أن "لا تطورات في هذا الصدد قبل التئام مجلس النواب في تشرين الأول".