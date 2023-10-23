منظمة الصحة العالمية تطالب اسرائيل بالتراجع عن أوامر إخلاء المستشفيات في قطاع غزة

طالبت منظمة الصحة العالمية اسرائيل بالتراجع عن أوامره بإخلاء المستشفيات شمالي قطاع غزة، محذرة من خطورة نقل العديد من المرضى خصوصا من هم على أجهزة التنفس الصناعي.

واوضح المتحدث باسم المنظمة طارق ياساريفيتش في بيان صحفي، "هناك مرضى في المستشفيات لا يمكن نقلهم بسهولة، وهناك أجهزة تنفس صناعية ورضع في حضانات وأشخاص في حالات غير مستقرة، ومن الصعب للغاية نقلهم"، مشددا على ضرورة أن يعيد الكيان الإسرائيلي النظر في هذه المطالب.

ورغم ما تحظى به المستشفيات من حماية وفقا للقانون الإنساني الدولي، فقد تلقى 20 مستشفى في شمال قطاع أوامر من الاحتلال الإسرائيلي بالإخلاء.

وعادة ما تكون البنية التحتية المدنية والمستشفيات والمدارس وما إلى ذلك معفاة من أي هجوم في الحرب، بموجب القانون الإنساني الدولي، لكن الجيش الاسرائيلي ارتكب قبل أيام مجزرة بحق المستشفى الأهلي المعمداني في غزة، سقط على إثرها أكثر من 500 ضحية معظمهم نساء وأطفال، بينما أصيب أكثر من 600 آخرين بجروح.