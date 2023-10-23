قائد الجيش عرض مع وزير الدفاع الإيطالي التطورات على الحدود الجنوبية

التقى قائد الجيش العماد جوزاف عون، في مكتبه في اليرزة، وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروزيتو، ترافقه السفيرة الإيطالية نيكوليتا بومباردييري ع وفد مرافق. وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد والتطورات على الحدود الجنوبية.

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