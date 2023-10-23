شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع لتأسيس حزب شعبوي يساري جديد في ألمانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين - (أ ف ب)

أعلنت إحدى شخصيات اليسار الراديكالي في ألمانيا، الاثنين، مشروعا لتأسيس حزب جديد هدفه «العودة إلى المنطق»، وسط مشهد سياسي متداخل في هذا البلد، وحضور متصاعد لليمين المتطرف.

وقالت سارة فاغنكنيشت (54 عاماً) في مؤتمر صحفي «قررنا تأسيس حزب جديد، لأننا واثقون بأن الأمور كما هي عليه الآن، لا يمكن أن تستمر على هذا النحو».

وعرضت لجمعية تحمل اسمها يفترض أن تفضي إلى قيام الحزب الجديد، الذي يدور في فلك هذه الشخصية المعروفة والمثيرة للجدل في ألمانيا.

وتُعدّ فاغنكنيشت لهذا الأمر منذ أشهر. وتم، الاثنين، تجاوز مرحلة مهمة عبر انسحابها مع تسعة زملاء لها من حزب دي لينكه اليساري الراديكالي، الذي يعتبر وارثاً للحزب الشيوعي في ألمانيا الشرقية سابقاً.

لكن ولادة الحزب تتطلب جمع أموال وتبرعات تمهيداً للمشاركة في يونيو/ حزيران المقبل في الانتخابات الأوروبية.

وهاجمت فاغنكنيشت خصوصاً حكومة يسار الوسط برئاسة أولاف شولتس، والتي تضم ائتلافاً بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر والليبراليين.

تصرف غير محترف

وقالت إن «لدى جمهورية ألمانيا الفيدرالية أسوأ حكومة في تاريخها، تتصرف بشكل غير محترف ومن دون هدف»، منددة بتسليم أسلحة لأوكرانيا، وفرض عقوبات اقتصادية على موسكو، تحرم ألمانيا، البلد الصناعي الذي يفتقر إلى المواد الأولية، الحصول على طاقة رخيصة.

واعتبرت أن «هذا الأمر يقلق بالتأكيد عدداً كبيراً من الناس الذين باتوا يجهلون لمن يصوّتون، أو يصوتون لليمين المتطرف انطلاقاً من غضبهم، أو يأسهم».

كذلك، انتقدت إجراءات الحكومة البيئية في مواجهة التبدل المناخي، مبدية تأييدها لتقليص عدد المهاجرين في البلاد.

ودعت خصوصاً إلى «الحفاظ على قوانا الاقتصادية» وإرساء مزيد من العدالة الاجتماعية والاستثمار في البنى التحتية وتبنّي «سياسة خارجية تقوم على السلام».

وأظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة بيلد، الأحد، أن 27 في المئة من الألمان قد يصوتون لمصلحة حزب شعبوي يساري جديد.

وعلى غرار اليمين الألماني المتطرف، تعوّل فاغنكنيشت على قاعدة شعبية في ألمانيا الشرقية السابقة التي تشهد العام المقبل ثلاث انتخابات إقليمية. حيث ولدت المسؤولة السياسية ونشأت في هذه المنطقة من البلاد، وتشكو فئة كبيرة من السكان من التهميش.