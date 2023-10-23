شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يتجه نحو الدعوة إلى «هدنة إنسانية» بين إسرائيل و«حماس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بروكسل - (رويترز)

اقترب الاتحاد الأوروبي، الاثنين، من تأييد «هدنة إنسانية» في الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس»، رغم إبداء حكومات بعض الدول الأعضاء تحفظات بشأن الفكرة.

وقال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إنه يؤيد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لوقف الصراع، من أجل السماح بوصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر.

وتابع بوريل: «الهدنة الإنسانية بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية ستعني إنهاء، وليس وقفاً لإطلاق النار».

وصاغ مسؤولو الاتحاد الأوروبي أيضاً مسودة بيان تنص على دعم هذا الاقتراح في قمة الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من هذا الأسبوع، لكن المسؤولين حذروا من أن النص قد يتغير في الأيام المقبلة.

قلق متزايد

وتعكس هذه التحركات قلقاً متزايداً بشأن مصير المدنيين الفلسطينيين بعد أسبوعين من القصف الإسرائيلي وحصار غزة رداً على هجوم حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص واحتجاز أكثر من 200 رهينة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن أكثر من 5000 فلسطيني قتلوا في الغارات الإسرائيلية، وأصبح حوالي 1.4 مليون من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة نازحين داخلياً، بحسب الأمم المتحدة.

قافلات مساعدات

وقال مسؤولون، إن قافلتي مساعدات، واحدة منهما تضم 20 شاحنة والأخرى 14 شاحنة، دخلتا إلى غزة في مطلع الأسبوع من مصر عبر معبر رفح. لكن عمال الإغاثة قالوا، إن هذا جزء صغير من المساعدات التي تذهب إلى غزة حتى في الأوقات العادية.

وأبدت دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما فيها فرنسا وإسبانيا وهولندا وأيرلندا وسلوفينيا ولوكسمبورج، تأييدها أيضا للفكرة.

وقال وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن «هناك حاجة ماسة لتوصيل المياه والغذاء والإمدادات الطبية إلى غزة.. المعاناة الإنسانية على مستوى مروع. علينا أن نميز بين المدنيين في غزة وحماس».

لكن بعض الوزراء الآخرين أعربوا صراحة عن تحفظاتهم بشأن الاقتراح أو تجنبوا الإجابة المباشرة عندما وجهت لهم أسئلة بشأنه.

ورداً على سؤال حول سبب عدم تأييد ألمانيا للدعوة لهدنة لأسباب إنسانية، قالت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك إن الأيام الأخيرة كشفت أهمية إدخال المساعدات إلى غزة، لكنها أضافت أيضا أن «حماس» تواصل مهاجمة إسرائيل.

وتساءل البعض عما إذا كان وقف إطلاق النار سيقيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في سعيها لتدمير مواقع «حماس» في غزة.

وقال وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبيرج «الجميع قطعاً يتمنون أن ينتهي العنف.. لكن إسرائيل لها حق الدفاع عن النفس».