شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين لرئيس مجلس الأمن: يجب إدخال المساعدات لغزة «بدون عوائق» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - (أ ف ب)

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، إلى إدخال المساعدة الإنسانية «بدون عوائق» إلى قطاع غزة، الذي يتعرض لقصف إسرائيلي، وذلك في اتصال مع نظيره البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، الذي يترأس مجلس الأمن الدولي هذا الشهر.

و«تم تأكيد الأهمية الأساسية لوقف سريع لإطلاق النار، وإجلاء الرعايا الأجانب من قطاع غزة، ووصول المساعدات الإنسانية بدون عوائق إلى القطاع» خلال المحادثة الهاتفية بين الرئيسين، على ما جاء في بيان للكرملين.

وأمام «الوضع الذي تفاقم إلى حد كبير»، أعرب الرئيس الروسي أيضاً عن «قلقه العميق» إزاء «العدد المتزايد من الضحايا المدنيين» في الحرب الدائرة بين إسرائيل و«حماس» منذ أكثر من أسبوعين عقب هجوم شنته حركة «حماس» على إسرائيل.

وبحسب الكرملين، دعا بوتين ولولا أيضاً إلى «اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة في إطار الأمم المتحدة لنزع فتيل الأزمة»، في وقت تترأس البرازيل مجلس الأمن الدولي هذا الشهر.

وكررت موسكو في الأيام القليلة الماضية دعمها لحل الدولتين.

وناقش الرئيسان الاثنين، أيضاً النزاع في أوكرانيا وتعاونهما داخل مجموعتي دول العشرين وبريكس، وفقاً للكرملين.