انت الان تتابع خبر رئيسا الجمهورية والبرلمان يبحثان أوضاع غزة ويرفضان تهجير الفلسطينيين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لرئاسة الجمهورية ورد لـ الخليج 365، أن رشيد "التقى اليوم الإثنين 23 تشرين الأول 2023 ببغداد، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي؛ لبحث الأوضاع السياسية في البلاد وآليات التنسيق بين مجلس النواب ورئاسة الجمهورية في تقديم وإقرار التشريعات المهمة".



كما ناقش اللقاء "تطورات الأوضاع في قطاع غزة وأهمية بذل الجهود السياسية والدبلوماسية لإيقاف العدوان والقصف المستمر على المدنيين، كما جددوا التأكيد على موقف العراق الثابت الشعبي والرسمي في رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين وحقهم في إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف".