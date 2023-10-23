انت الان تتابع خبر استهداف قاعدتين إسرائيليتين بمسيرتين انتحاريتين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الحركة في بيان إن "كتائب القسام أطلقت طائرتي زواري انتحاريتين استهدفت إحداهما "السرب 107" التابع للقوات الجوية الإسرائيلية في قاعدة "حتسريم"، فيما استهدفت الأخرى مقر قيادة "فرقة سيناء" في قاعدة "تسيلم" العسكرية".ولم يشر بيان حماس إلى نتائج الهجومين وما إذا تسببا بوقوع إصابات.

ويعود اسم المُسيرة "زواري" إلى مهندس الطيران التونسي محمد الزواري الذي تتهم حماس جهاز "الموساد" الإسرائيلي بالمسؤولية عن اغتياله في 15 ديسمبر 2016.

من جهتها قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن منظومة "القبة الحديدية" اعترضت على الأقل طائرة صغيرة دون طيار أطلقت من غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، دون تحديد المكان.