انت الان تتابع خبر الاتحاد الأوروبي: الهدنة مطلب أقل طموحا من وقف إطلاق نار في غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بوريل: "الهدنة من العمليات العسكرية في غزة ستعني وقفا مؤقتا للنشاط العسكري، وهو مطلب أقل طموحا من وقف إطلاق نار مناسب".

وأضاف بوريل أن "وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تبادلوا وجهات النظر، خلال اجتماع اليوم، بشأن ضرورة وقف الأعمال العسكرية بين إسرائيل والفصائل المسلحة في قطاع غزة؛ للسماح بوصول المساعدات الإنسانية العاجلة".

