البيت الأبيض يقدم طلبا لإسرائيل بشأن العمليات العسكرية في غزة

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بغداد - ياسين صفوان - وأضاف، أن "حماس تتعمد تعريض المدنيين للخطر"، مشيراً إلى أنها "تقيم مرافق قيادتها بالمدارس والمستشفيات والمباني السكنية".

أتت التصريحات الأميركية فيما واصلت إسرائيل اليوم هجومها المكثف على قطاع غزة الذي تحولت مناطق عديدة فيه إلى أنقاض.



وقال الجيش الإسرائيلي، إنه "ضرب حوالي 320 هدفا تابعا لحركتي حماس والجهاد في غزة في آخر 24 ساعة، بينما ذكر التلفزيون الفلسطيني أن الغارات الإسرائيلية "غير مسبوقة" منذ بداية الهجوم على القطاع في السابع من أكتوبر/تشرين الأول".

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن الجيش قوله، إن "الضربات تركز على المواقع التي ربما تشكل خطرا على القوات، وأسفرت الضربات الإسرائيلية الليلة الماضية عن مقتل وإصابة العشرات، منهم 17 قتلوا في استهداف منزل وشقة في شمال القطاع، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة".

وفي وقت لاحق، قال التلفزيون الفلسطيني إن إسرائيل تشن غارات عنيفة على مناطق متفرقة في القطاع، فيما ردت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، بإعلانها قصف مدينة عسقلان الإسرائيلية برشقة صاروخية، بالإضافة إلى مواقع للجيش الإسرائيلي قرب مفكعيم. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في عسقلان والتجمعات السكانية القريبة من حدود غزة.