انت الان تتابع خبر ضبط 141 عجلة دون الموديل معدة للتهريب في البصرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بناءً على المعلومات الواردة من رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي وتنفيذاً لتوجيهاته بتكثيف الدور الرقابي ومنع عمليات التهريب، تمكنت مديرية منفذ ميناء ام قصر الشمالي بالتعاون مع مركز الكمرك وبعد استحصال موافقه قاضي التحقيق تم ضبط (27) حاوية تحتوي (141) عجله مفككه وعجلات كامله مختلفة الانواع دون الموديل المسموح الاستيراد مع جرارات زراعية عدد (2) جميعها معده للتهريب".



وشارت الى ان "هذه الجهود تأتي حرصاً من الهيئة على متابعة وأحكام السيطرة على ملف تهريب العجلات دون الموديل حيث وجهت ضربات متكررة من خلال ضبطها للألاف من العجلات المعدة للتهريب ومستمرة في متابعة هذا الملف وصولاً للمنفذين والمتعاونين معهم لينالوا جزائهم العادل".

