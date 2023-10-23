شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يحذرون إسرائيل من ارتكاب جرائم حرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم، جميع المحامين الذين يقدمون المشورة القانونية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى رفض الترخيص بالقيام بأفعال قد ترقى إلى جرائم الحرب انتقاماً من هجمات حماس على إسرائيل.

وطالبوا بتقديم المحامين المشورة للجيش الإسرائيلي بتحديد الأفعال التي ترقي إلى جرائم الحرب وانتهاكات القانون الدولي والسعي إلى منعها.

وأدان الخبراء بشكل لا لبس فيه في بيان المذابح التي يتعرض لها المدنيون، واحتجاز رهائن من قبل حماس والجماعات المسلحة الأخرى في إسرائيل، مؤكدين أن إسرائيل شنت وابلًا من الغارات الجوية القاتلة على مناطق مدنية مكتظة بالسكان في قطاع غزة، ما أدى إلى تدمير المنازل والمستشفيات والأسواق ومقار تابعة للأمم المتحدة، كما أدت إلى قتل وإصابة الآلاف من المدنيين بما في ذلك الأطفال، كما ضيقت إسرائيل من حصارها على غزة وقطعت إمدادات المياه والغذاء والكهرباء والوقود.