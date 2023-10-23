خلال أسبوع.. وصول 1500 مهاجر أفريقي إلى جزر الكناري

ياسر رشاد - القاهرة - وصل ما يقرب من 1500 مهاجر أفريقي إلى سواحل جزر الكناري، لا سيما على متن قارب يحمل عددا قياسيا من 321 شخصا، حسبما أعلنت خدمات الإنقاذ في الأرخبيل الإسباني قبالة سواحل المغرب.

في المجموع، وصل 1,427 مهاجرا إلى الجزر في قوارب محفوفة بالمخاطر مختلفة بين ليلة الجمعة والسبت وصباح الأحد، حسبما أعلنت خدمات الطوارئ. وتزايد عدد المهاجرين الوافدين في الأسابيع الأخيرة.

ويأتي المهاجرون من أفريقيا جنوب الصحراء، بحسب ما قال متحدث باسم خدمات الطوارئ، وصل زورق خشبي إلى جزيرة إل هييرو وعلى متنه 321 شخصا.

كان الرقم القياسي السابق لعدد الركاب على متن قارب واحد يصل إلى جزر الكناري هو 280 في 3 أكتوبر.

وعرضت قناة TVE التلفزيونية العامة صورا لوصول القارب الملون إلى الميناء يوم السبت ، مزدحما بالمهاجرين المبتسمين والتلويح من حولهم.

وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية الإسبانية ، استقبل الأرخبيل 23,537 مهاجرا بين 1 يناير و 15 أكتوبر ، أي ما يقرب من 80٪ أكثر من نفس الفترة من العام الماضي.

وخلال الأسبوعين الأولين من أكتوبر، وصل 8,561 مهاجرا، وهو رقم قياسي وفقا لوسائل الإعلام الإسبانية، منذ أزمة الهجرة السابقة في عام 2006.

ويرتبط هذا «الانبعاث» للوافدين ب «زعزعة الاستقرار في منطقة الساحل»، كما قال وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا خلال زيارة إلى جزر الكناري هذا الأسبوع.

كان طريق الهجرة الذي يمر عبر جزر الكناري مزدحما للغاية في السنوات الأخيرة بسبب تشديد الرقابة في البحر الأبيض المتوسط.

لكن حطام السفن متكرر خلال هذه المعابر الطويلة والخطيرة على متن قوارب صغيرة من المغرب أو الصحراء الغربية، على بعد حوالي مائة كيلومتر، ولكن أيضا، جنوبا، من موريتانيا والسنغال وحتى غامبيا. ، على بعد حوالي ألف كيلومتر.