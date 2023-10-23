كاهن كاثوليكي كيني يتزوج بعد انضمامه إلى جماعة منشقة

ياسر رشاد - القاهرة - عقد كاهن كاثوليكي ، الأب القس إدوين جاثانجي وايغورو ، قرانه مع مارغريت وانجيرا جيتوي في حفل ملون أقيم في حدائق مايكل بوت في إيكينو جيثونجوري.

حضر حفل الزفاف العديد من العائلة والأصدقاء ، وكان يوم رسامة الأب وايغورو كاهنا كاثوليكيا رومانيا.

وأعرب الأب وايغورو، الذي سبق إرساله للوعظ في أمريكا الشمالية والجنوبية، عن رغبته في الزواج وتكوين أسرة عند عودته إلى كينيا.

وفقا لرغباته ، اختار هو ومارغريت الزواج في حفل تقليدي وأصبحا فيما بعد آباء لطفلين.

ثم رسم مرة أخرى ، هذه المرة ككاهن كاريزمي ، وتم الاحتفال بزواجه.

أعرب الأب وايغورو عن رضاه، مشيرا إلى أنه يشعر الآن أنه قد ارتقى حقا إلى مستوى دعوته للكهنوت. خلال حفل الرسامة ، ترأس الأسقف باتريك مولاو من كنيسة كيرينياغا الكاريزمية ، التي تحافظ على علاقات وثيقة مع الإيمان الكاثوليكي الروماني ، الإجراءات.

يكمن التمييز الرئيسي بين المجموعتين الدينيتين في سر الزواج ، حيث يسمح لكهنة الكنيسة الكاريزمية بالزواج. وعد الأب وايغورو ، المليء بالسعادة ، زوجته بالحب الأبدي في هذه المناسبة الهامة.

سمحت إخفاقات النظام القضائي والشرطة الكينية لبول نثينجي ماكنزي بالوعظ بالصيام الشديد ، على الرغم من العديد من التحذيرات حول هذا القس الذي نصب نفسه بنفسه اليوم والمتهم بوفاة ما لا يقل عن 428 شخصا.

القس ماكنزي محتجز منذ 14 أبريل، بعد يوم من اكتشاف الضحايا الأوائل في غابة شاكاهولا، حيث تجمع أتباع كنيسته الدولية للأخبار السارة، الذين بشرهم بالصيام حتى الموت للقاء يسوع قبل نهاية العالم في أغسطس 2023.

ومنذ ذلك الحين، تم انتشال 428 جثة في هذه المنطقة من الأدغال في جنوب شرق كينيا، حيث لا تزال الأبحاث جارية. كما توفي أحد المتهمين الآخرين في الحجز.

تسببت هذه الفضيحة التي تسمى مذبحة شاكاهولا في دهشة كينيا ، وهي دولة ذات أغلبية مسيحية بها 4000 كنيسة رسمية.

وشهدت كينيا وفيات مرتبطة بالتطرف الديني في الماضي، لكن مأساة شاكاهولا مسؤولة عن أكبر عدد من القتلى، كما تذكر لجنة تحقيق في مجلس الشيوخ، مؤكدة أن هذه الحصيلة تتجاوز أسوأ الهجمات الجهادية على أراضيها.

ولد بول نثينجي ماكنزي في عام 1976 ، وهو سائق سيارة أجرة قبل أن يعلن نفسه قسا ، وواجه العدالة في عام 2017 بسبب وعظه المتطرف لكن نظام العدالة الجنائية فشل في منع أنشطة بول ماكنزي الفظيعة في شاكاهولا، كما تقول اللجنة، مستشهدة بأربع حالات في عامي 2017 و 2019.

في عام 2017 ، تمت تبرئته بشكل ملحوظ من تهم التطرف ، بينما قدم التعليم المدرسي بشكل غير قانوني. ورفض النظام التعليمي التقليدي، الذي قال إنه لا يتوافق مع الكتاب المقدس. في عام 2019 ، اتهم بأنه مرتبط بوفاة طفلين ماتا بسبب الجوع والاختناق ودفنا في غابة شاكاهولا. وأفرج عنه بكفالة في انتظار المحاكمة.

التحذيرات

كما تقع اللجنة تحت مسؤولية الشرطة المحلية، التي سجلت شكاوى متكررة من الزعماء الدينيين والمجتمع المحلي ضد أنشطتها منذ عام 2017.

نددت هذه الشكاوى بشكل خاص بمعارضة القس للأنظمة التعليمية والطبية ، ولكن أيضا تطرف البالغين حتى يستقيلوا من عملهم وينضموا إلى الكنيسة أو حقيقة احتجاز الناس كرهائن.

كما يسلط الضوء على تقاعس لجنة أمن مقاطعة كيليفي التي استدعت بول ماكنزي وحذرته من تعاليمه المتطرفة وإخضاع أتباعه لظروف غير إنسانية.

في مواجهة التشريعات الحالية غير الكافية، تدعو اللجنة البرلمان إلى تمرير مشروع قانون المنظمات الدينية لعام 2023، لتوفير إطار تشريعي لتنظيم المنظمات الدينية.

ولا يزال البحث عن الجثث والتحقيق جاريا في شاكاهولا.

بمجرد الانتهاء ، سيتم توجيه الاتهام رسميا إلى ماكنزي و 29 متهما آخرين. وسيحاكم القس على وجه الخصوص بتهمة الإرهاب، حسبما أعلن ممثلو الادعاء في مايو.