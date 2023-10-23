شرق الكونغو الديمقراطية.. القتال يغير التوازن مجددًا في شمال كيفو

ياسر رشاد - القاهرة - اندلع قتال عنيف خلال عطلة نهاية الأسبوع بين متمردي حركة 23 مارس وجنود موالين للحكومة وجماعات مسلحة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، مما أدى مرة أخرى إلى تغيير ميزان القوى حول بلدة استراتيجية في إقليم ماسيسي.

وقال أحد السكان: "لقد لجأنا إلى الرعية، وكان متمردو M23 في كيتشانغا".

وأضاف مصدر صحي إن العديد من الجرحى نقلوا إلى المستشفى. "صباح هذا (الأحد) ، لم يعد هناكًا قتالًا، لكننا ما زلنا خائفين من الخروج".

وأضاف مصدر أمني لوكالة فرانس برس، طالبًا عدم الكشف عن هويته، "المتمردون موجودون في كيتشانغا ونحاول إيجاد طريقة لاستعادة البلدة". “الحرب لن تتوقف، سنستمر”،موضحًا بأن القتال كان جاريًا، في جزء آخر من إقليم شمال كيفو في إقليم روتشورو المجاور.

قال متحدث باسم إحدى الجماعات المسلحة التي تصف نفسها بأنها "وطنية" تقاتل المتمردين.

وتقع كيتشانغا، الواقعة على مفترق طرق في منطقة ماسيسي، على بعد حوالي 80 كيلومترًا شمال غرب عاصمة المقاطعة غوما، وقد تغيرت السيطرة عليها مرات عدة منذ بداية الحرب.

استولت حركة 23 مارس، وهي تمرد يهيمن عليه التوتسي وتدعمه رواندا وفقًا للعديد من المصادر، على المدينة في يناير، وواصلت غزوها لمساحات شاسعة من الأراضي، وبعد ستة أشهر من الهدوء غير المستقر، استؤنفت الاشتباكات قبل نحو ثلاثة أسابيع.

في بداية أكتوبر، انتقلت البلدة من أيدي جماعة شرق أفريقيا (قوة شرق أفريقية من المفترض أن توفر منطقة عازلة بين المتحاربين) إلى الميليشيات المحلية، ثم إلى حركة 23 مارس، التي استعادتها لأقل من 24 ساعة، قبل تسليمها إلى الجماعات المسلحة والجيش.

وفي 14 أكتوبر، نظم الجيش، الذي يدعي أنه يحترم وقف إطلاق النار الذي أمر به وسيط إقليمي، رحلة صحفية إلى هناك، قبل أن تعود البلدة إلى سيطرة المتمردين بعد أسبوع.

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها بشأن خطر حدوث “مواجهة مباشرة” بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا اللتين تشهدان خلافات منذ عودة تمرد حركة مارس 23 إلى الظهور نهاية عام 2021 في شرق الكونغو.

وقد ذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، هذا الخطر في تقرير حديث حول الوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأكده مبعوثه الخاص إلى المنطقة، هوانغ شيا، خلال اجتماع لمجلس الأمن مخصص للمنطقة، البحيرات العظمى المضطربة.

وأعلن شيا أن "خطر المواجهة المباشرة بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، اللذين يواصلان اتهام بعضهما البعض بدعم الجماعات المسلحة هو خطر حقيقي للغاية"، مشيرًا إلى أنه خلال الأشهر الستة الماضية، كان الوضع على ما يرام. أما المستوى الأمني، ​​أو الإنساني، "لم يتحسن على الإطلاق، بل على العكس".

واستولى متمردو حركة 23 مارس، على مساحات واسعة من الأراضي في العام الماضي وما زالوا يسيطرون عليها في مقاطعة كيفو الشمالية.

تنتقد كينشاسا كيغالي لدعمها هذا التمرد الذي يهيمن عليه التوتسي، وفي المقابل تتهم كيغالي كينشاسا بالتواطؤ مع القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، وهي جماعة مسلحة من أصل رواندي من الهوتو.

وبعد ستة أشهر من الهدوء المحفوف بالمخاطر، استؤنف القتال في بداية أكتوبر، ولا سيما بين رجال الميليشيات الذين تم تقديمهم على أنهم "وطنيون" الذين يقاتلون ضد حركة 23 مارس.

وقال هوانج شيا، إن "التعزيزات العسكرية" لجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، و"غياب الحوار المباشر رفيع المستوى، واستمرار خطاب الكراهية، كلها إشارات مثيرة للقلق ولا يمكننا أن نتجاهلها".

وتناوب ممثلو الدول الأعضاء في مجلس الأمن على الدعوة إلى ضبط النفس والحوار والحل السياسي.

وفي نهاية الاجتماع، أدان ممثلو رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية أحدهما "افتقار كينشاسا إلى الإرادة السياسية"، والآخر "عدوان" كيجالي، بينما أكدوا من جديد رغبتهم في إيجاد "حل سلمي".

ويعاني شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ ما يقرب من 30 عامًا من العنف من قبل العديد من الجماعات المسلحة، العديد منها ورثت من الصراعات الإقليمية في التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

ومنذ عام 1999، تحتفظ الأمم المتحدة بقوة في البلاد (مونوسكو) قوامها نحو 14 ألف جندي، تطالب كينشاسا، التي تتهمهم بعدم الكفاءة، برحيلهم اعتبارًا من ديسمبر المقبل.

قال مجلس الأمن، في بيان صدر عن رئاسته الدورية التي ترأستها البرازيل في أكتوبر، إنه "مستعد لاتخاذ قرار، بحلول نهاية عام 2023، بمستقبل بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وانسحابها التدريجي، واتخاذ إجراءات مسؤولة ومستدامة وملموسة وواقعية من أجل وقف إطلاق النار".

يجب أن تؤخذ كأولوية لتنفيذ هذا الانسحاب.