رئيسة وزراء فرنسا تُؤكد: حماس لا تُمثل الشعب الفلسطيني

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت رئيسة الوزراء الفرنسية "إليزابيث بورن"، أنه لا يجب أن تقع دولة الاحتلال الإسرائيلي في فخ حماس والانجرار إلى اجتياح بري لـ قطاع غزة، مُشددة أن "حماس لا تُمثل الشعب الفلسطيني"، حسبما أفادت وسائل إعلام فرنسية، مساء اليوم الإثنين.

وقالت رئيسة الوزراء الفرنسية في تصريحات لها: "ليس هناك ضحايا يجب البكاء عليهم أقل من غيرهم في غزة، الضحايا متساوون ولا توجد حياة لها قيمة أقل من غيرها"، لافتة إلى أن باريس صديقة إسرائيل والفلسطينيين.

وطالبت بورن بهدنة إنسانية ووقف إطلاق النار بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية لإعطاء الإمكانية لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأشارت بورن إلى أن وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا ستسافر إلى نيويورك لتسهيل محادثات مجلس الأمن حول غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب"، اليوم الإثنين، أن فرنسا تطالب بهدنة إنسانية قد تؤدي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن الفلسطينيين في قطاع غزة يعانون من تزايد حالات الإصابة بأمراض مثل الجدري والجرب والإسهال بسبب سوء ظروف الصرف الصحي واستهلاك المياه من الآبار الزراعية.

وأوضح أن الناس يستهلكون مياهًا مالحة تحتوي على أكثر من 3000 ملليجرام لكل لتر من المحتوى الملحي من الآبار الزراعية”، محذرًا من أن ذلك يزيد من خطر الإصابة بالكوليرا.

وأضاف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أنه من المتوقع أن ترتفع معدلات الإصابة بهذه الأمراض ما لم يتم تزويد مرافق المياه والصرف الصحي بالكهرباء، أو الوقود لاستئناف عملياتها.

أمريكا تهتم بتحقيق الأرباح وليس بمصير إسرائيل أو فلسطين.. سيناتورة روسية تُوضح

صرحت عضو اللجنة الدستورية في مجلس الاتحاد الروسي، "أولغا كوفيتيدي"، أن الولايات المتحدة، لا تُفكر إلا في الربح من بيع الأسلحة، ولا أحد يُفكر في مصير شعبي إسرائيل وفلسطين، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الإثنين.