بيان عاجل من "الصحة العالمية" بشأن أوامر الاحتلال إخلاء المستشفيات في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - طلبت "منظمة الصحة العالمية"، من سُلطات الاحتلال الإسرائيلي، بالتراجع عن أوامره إخلاء المستشفيات شمالي قطاع غزة، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الإثنين.

وحذرت الصحة العالمية، في بيان أصدره المتحدث باسم المنظمة طارق ياساريفيتش، من خطورة نقل العديد من المرضى خصوصًا من هم على أجهزة التنفس الصناعي، لافتًا إلى أن "هناك مرضى في المستشفيات لا يمكن نقلهم بسهولة، وهناك أجهزة تنفس صناعية ورضع في حضانات وأشخاص في حالات غير مستقرة، ومن الصعب للغاية نقلهم"، مُشددًا على ضرورة أن يعيد الكيان الإسرائيلي النظر في هذه المطالب.

ورغم ما تحظى به المستشفيات من حماية وفقًا للقانون الإنساني الدولي، فقد تلقى 20 مستشفى في شمال قطاع أوامر من الاحتلال الإسرائيلي بالإخلاء.

يُذكر أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف مستشفى المعمداني بغارة صاروخية، قبل أيام قليلة أسفرت عن استشهاد أكثر من 500 شخص، بينهم نساء وأطفال وإصابة 600 آخرين، وعادة ما تكون البنية التحتية المدنية والمستشفيات والمدارس وما إلى ذلك معفاة من أي هجوم في الحرب، بموجب القانون الإنساني الدولي.

رئيسة وزراء فرنسا تُؤكد: حماس لا تُمثل الشعب الفلسطيني

أكدت رئيسة الوزراء الفرنسية "إليزابيث بورن"، أنه لا يجب أن تقع دولة الاحتلال الإسرائيلي في فخ حماس والانجرار إلى اجتياح بري لـ قطاع غزة، مُشددة أن "حماس لا تُمثل الشعب الفلسطيني"، حسبما أفادت وسائل إعلام فرنسية، مساء اليوم الإثنين.

وقالت رئيسة الوزراء الفرنسية في تصريحات لها: "ليس هناك ضحايا يجب البكاء عليهم أقل من غيرهم في غزة، الضحايا متساوون ولا توجد حياة لها قيمة أقل من غيرها"، لافتة إلى أن باريس صديقة إسرائيل والفلسطينيين.

وطالبت بورن بهدنة إنسانية ووقف إطلاق النار بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية لإعطاء الإمكانية لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأشارت بورن إلى أن وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا ستسافر إلى نيويورك لتسهيل محادثات مجلس الأمن حول غزة.