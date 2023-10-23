قصف مدفعي إسرائيلي عنيف يضرب بلدات في جنوب لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - قصف "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، بالمدفعية أطراف بلدات طلوسة ومركبا وبني حيان جنوبي لبنان، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم الإثنين.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن القصف الإسرائيلي استهدف مواقع على أطراف بلدة مركبا، وأطراف بلدة حولا (القطاع الأوسط).

وقالت المصادر ذاتها إن ‏مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي أطلقت صاروخين نحو مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن الجيش الإسرائيلي استهدف خلية من المسلحين في جنوب لبنان ودمر منصة إطلاق صواريخ مضادة للدروع.

وأفاد الجيش الإسرائيلي أنه قصف أهدافًا أخرى لـ"حزب الله" منها مجمع ونقطة مراقبة.

وأعلن حزب الله في وقت لاحق أن أحد مقاتليه لقي مصرعه دون إعطاء تفاصيل.

رئيس وزراء فلسطين يتهم أمريكا ودولًا كُبرى بمنح إسرائيل غطاءً سياسيًا:

أدان رئيس الوزراء الفلسطيني "محمد أشتية"، المواقف التي تُعطي إسرائيل "رخصة قتل وغطاءً سياسيًا"، في إشارة إلى واشنطن ودول غربية أخرى انحازت إلى تل أبيب و"حقها في الدفاع عن نفسها"، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الإثنين.

وقال أشتية خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في رام الله: "ما نسمعه على لسان قادة دولة الاحتلال، من تحضير لاجتياح بري، يعني الاستمرار في ارتكاب جرائم جديدة، وفظائع وتهجير قسري، وقتل من أجل القتل والانتقام".

وأضاف: "ندين المواقف التي تشكل رخصة قتل وغطاءً سياسيًا لارتكاب مجازر ودمار لغزة وأهلها".

واعتبر أشتية الحرب التي تقودها إسرائيل "حرب إبادة جماعية".

وأعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أمس أنه أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، أكد فيها مجددًا دعمه لحق إسرائيل في الدفاع عن النفس.