وزير الدفاع الإسرائيلي يُعلن مرحلة جديدة من الحرب ويُوضح تفاصيلها

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، "يوآف جالانت"، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتجهز للمرحلة المُقبلة من الحرب، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الإثنين.

وقال جالانت لأفراد البحرية على شواطئ عسقلان: "نتجهّز للمرحلة المقبلة. سيكون هجومًا مدمجًا ومميتًا من الجو والبحر والبر".

وصرح جالانت الخميس الماضي للقوات الإسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة، بأن أمر الهجوم البري للجيش سيأتي قريبًا.

ونقل موقع "واينت" العبري الجمعة الماضي، عن وزير الدفاع الإسرائيلي قوله إن هدف العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة هو القضاء على حماس وإنشاء نظام جديد في غزة.

وأطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة فجر السبت 7 أكتوبر عملية "طوفان الأقصى" ردًا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، قابلتها إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة.

نتنياهو وقيادات الاحتلال الإسرائيلي يصدران بيانًا عاجلًا حول الانقسام الداخلي:

أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، "بنيامين نتنياهو"، ووزير الدفاع يوآف جالانت، ورئيس أركان جيش الاحتلال، هرتسي هاليفي، في بيان مُشترك إنهم يعملون بتعاون وثيق وكامل، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الإثنين.

ووفقًا للبيان، دعا كلا من نتنياهو وجالانت وهاليفي، وسائل الإعلام التي تنشر تقارير خلاف ذلك إلى "تجنب المنشورات الكاذبة".

وبحسب البيان، فإن "هناك ثقة كاملة ومُتبادلة ووحدة واضحة للهدف بين الثلاثة".

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت، عن تفاصيل الخلاف العميق بين قيادات الجيش الإسرائيلي مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وأن هناك أزمة ثقة بين الطرفين في الوقت الحالي، وهو ما يؤثر عن قرارات الجيش داخل المعركة، وبالأخص في الهجوم البري، والموقف من الأسرى لدى حماس، سواء كانوا من مزدوجي الجنسية، أو الإسرائيليين فقط.