نتنياهو وقيادات الاحتلال الإسرائيلي يصدران بيانًا عاجلًا حول الانقسام الداخلي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، "بنيامين نتنياهو"، ووزير الدفاع يوآف جالانت، ورئيس أركان جيش الاحتلال، هرتسي هاليفي، في بيان مُشترك إنهم يعملون بتعاون وثيق وكامل، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الإثنين.

ووفقًا للبيان، دعا كلا من نتنياهو وجالانت وهاليفي، وسائل الإعلام التي تنشر تقارير خلاف ذلك إلى "تجنب المنشورات الكاذبة".

ولحسب البيان، فإن "هناك ثقة كاملة ومُتبادلة ووحدة واضحة للهدف بين الثلاثة".

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت، عن تفاصيل الخلاف العميق بين قيادات الجيش الإسرائيلي مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وأن هناك أزمة ثقة بين الطرفين في الوقت الحالي، وهو ما يؤثر عن قرارات الجيش داخل المعركة، وبالأخص في الهجوم البري، والموقف من الأسرى لدى حماس، سواء كانوا من مزدوجي الجنسية، أو الإسرائيليين فقط.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن الحكومة الإسرائيلية تواجه اليوم صعوبة في التوصل إلى قرارات متفق عليها بشأن القضايا الرئيسية، ويقولون إن نتنياهو غاضب من كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي، الذين يتحملون المسؤولية عن تصوره لكل ما حدث، ويتفاعل بفارغ الصبر مع الآراء والتقديرات التي يعبر عنها الجنرالات، وليس في عجلة من أمره لتبني خططهم، وكذلك هو وجالانت داخل حكومة الحرب المصغرة يجعلان من الصعب العمل معًا، وذلك نتيجة الخوف من العاصفة التي ستأتي في اليوم التالي من انتهاء الحرب.

نتنياهو لجنوده: "سننتصر بكُل قوتنا وإسرائيل بأكملها تقف خلفكم"

التقى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، "بنيامين نتنياهو"، بجنود جيش الاحتلال بالقرب من حدود قطاع غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء الخميس.

وقال نتنياهو: "سننتصر بكل قوتنا.. إسرائيل بأكملها تقف خلفكم، وسنوجه ضربة قاسية لهم لتحقيق النصر".

وفي وقت سابق من اليوم، قال قائد القيادة الجنوبية بجيش الاحتلال الإسرائيلي، يارون فينكلمان، إن الهجوم البري علي قطاع غزة سيكون "طويلًا ومكثفًا".

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال فينكلمان: "الآن ستنقل المناورة القتال إلى أراضي غزة.. سنضربهم في أراضيهم.. سيكون الأمر صعبًا وطويلًا ومكثفًا".