الاتحاد الأوروبي يُخفق في تخصيص 500 مليون يورو مساعدات لأوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - أخفق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم بلوكسمبورج، بشأن الاتفاق على تخصيص مساعدات عسكرية بقيمة 500 مليون يورو لأوكرانيا من صندوق السلام الأوروبي، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الإثنين.

جاء ذلك عقب اجتماع مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل.

وقال بوريل: "لم نتمكن بعد من التوصل إلى اتفاق بشأن تخصيص مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بمبلغ 500 مليون يورو، لكننا سنفعل ذلك في المستقبل".

وصرح بوريل، في وقت سابق، بأنه من المتوقع أن يوافق الاتحاد الأوروبي على تخصيص 5 مليارات يورو كمساعدات عسكرية لأوكرانيا في عام 2024 بحلول نهاية العام.

كما ذكرت صحيفة "ذا تلغراف"، في وقت سابق، أن بريطانيا والولايات المتحدة تضغطان على الاتحاد الأوروبي للتوسع، بغية رفع نطاق التمويل والمساعدات المقدمة لأوكرانيا.

جونسون يصف أوكرانيا وإسرائيل بـ"جبهتين في النضال الجديد من أجل الحُرية"

أعرب رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، "بوريس جونسون"، عن قلقه الشديد من التقليص المُحتمل للدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا وسط تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، مُعتبرًا ذلك "خطًأ كارثيًا"، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء الجمعة.

وكتب "جونسون" في مقال لصحيفة "تيلجراف": "يقول البعض في الكابيتول إنه إذا أردنا بذل المزيد لمساعدة إسرائيل ضد أعداء ذلك البلد الكثيرين، فيجب علينا إعادة النظر في دعمنا لأوكرانيا أو تقليله. سيكون هذا خطأ مأساويا".

وأضاف أن التصعيد في إسرائيل هو "في الأساس نفس المعركة التي تجري في أوكرانيا على مدى السنوات العشر الماضية".

ووصف جونسون أوكرانيا وإسرائيل بـ"جبهتين في النضال الجديد من أجل الحرية"، حيث تدور، حسب رأيه، معركة من أجل القيم المشتركة ضد "رؤوس مختلفة لنفس الهيدرا (كائن ورد ذكره في الأساطير اليونانية وهو يشبه الثعابين لا يموت ـ المحرر)".