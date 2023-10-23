تنزانيا توقع اتفاقا مثيرا للجدل لإدارة الموانئ مع شركة مقرها دبي

ياسر رشاد - القاهرة - وقعت الحكومة التنزانية ، اتفاقا لإدارة الموانئ مع شركة موانئ دبي العالمية التي تتخذ من دبي مقرا لها.

وتم توقيع الاتفاق بحضور رئيسة تنزانيا سامية سولوهو حسن، التي أعربت عن أملها في أن تعزز الاتفاقات التبادلات مع الدول المجاورة غير الساحلية وتقلل من أوقات التفريغ في أكبر ميناء في البلاد.

وقالت بلاسدو مبوسا ، المدير العام لهيئة الموانئ التنزانية ، إن موانئ دبي العالمية ، ومقرها الإمارات العربية المتحدة ، ستشغل أربعة أرصفة فقط من ميناء دار السلام ، الواقع في العاصمة المالية للبلاد ، وليس الميناء بأكمله، وسيجري استعراض أدائها كل خمس سنوات.

واحتجت المعارضة والمجتمع المدني على قرار الحكومة بتكليف شركة لوجستية أجنبية بإدارة موانئ تنزانيا. وقالت الحكومة إن هذه الخطوة ستزيد من كفاءة الموانئ وتنمو اقتصاد البلاد.

ووافق البرلمان التنزاني على اتفاق الموانئ في 10 يونيو، مما أثار احتجاجات اعتقل فيها أكثر من 22 شخصا حتى الآن، وفقا لمنظمة العفو الدولية.

وحثت المنظمة الحقوقية الدولية تنزانيا في أغسطس، على احترام حرية التعبير والحق في الاحتجاج.

أجرت تنزانيا بعض الإصلاحات منذ وفاة الرئيس ماغوفولي في عام 2021، الذي قمع المنتقدين وسن قوانين صارمة.