سد النهضة| الخارجية الإثيوبية: توقع أديس أبابا بنتائج إيجابية في المفاوضات

ياسر رشاد - القاهرة - قالت وزارة الخارجية الإثيوبية، إن أديس أبابا تشارك في هذه المفاوضات مع الالتزام بالتوصل إلى اتفاق عن طريق العملية التفاوضية.

أصدرت وزارة الخارجية الإثيوبية، بيانا، بشأن الجولة الثالثة من المفاوضات الثلاثية بين إثيوبيا ومصر ‏والسودان بشأن سد النهضة، والتي انطلقت، اليوم الإثنين، في القاهرة.‏

وأعرب البيان، عن توقعات إثيوبيا الإيجابية، فيما يخص هذه الجولة من المفاوضات الثلاثية، استنادا على اتفاقية إعلان المبادئ.

وأعرب الوزارة ، عن توقعات إثيوبيا الإيجابية، فيما يخص هذه الجولة من المفاوضات الثلاثية، استنادا على اتفاقية إعلان المبادئ، مضيفة بأن هذه المفاوضات تأتي في إطار الجهود المشتركة من قبل الدول الثلاث لإقامة شراكات قوية.

وأشار إلى انه من المتوقع أن تضطلع الدول الثلاث بمسؤوليتها المشتركة في ضمان الاستخدام العادل والمعقول لنهر النيل، لتحقيق هذا الغرض.

وذكرت الخارجية إن هذه المفاوضات تمكن الدول الثلاث من العمل بشكل تعاوني إذا سعت للتوصل إلى حلول مبتكرة تلبي مصالح الجميع، فضلا عن تمكين الأطراف الثلاثة من فهم مصالح واهتمامات جميع الدول المشاطئة والاستجابة لها على أساس مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول والتوصل إلى تسوية تفاوضية.

انتهت مساء اليوم فعاليات الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن سد النهضة الذي عقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، يومي 23 و24 سبتمبر، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا.

وذكر المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري أن الجولة التفاوضية المنتهية لم تسفر عن تحقيق تقدم يُذكر، حيث شهدت توجهاً إثيوبياً للتراجع عن عدد من التوافقات التي سبق التوصل إليها بين الدول الثلاث في إطار العملية التفاوضية، مع الاستمرار في رفض الأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة وكذا الترتيبات الفنية المتفق عليها دوليا التي من شأنها تلبية المصالح الإثيوبية اتصالاً بسد النهضة دون الافتئات على حقوق ومصالح دولتي المصب.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري أن الخليج 365 التفاوضى المصرى يستمر في التفاوض بجدية بناء على محددات واضحة؛ تتمثل في الوصول لاتفاق ملزم قانونا على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على النحو الذي يحفظ مصالح مصر الوطنية ويحمى أمنها المائى واستخداماتها المائية، ويحقق فى الوقت ذاته مصالح الدول الثلاث بما في ذلك المصالح الإثيويية المٌعلنة.

كما أكد أنه بات من الضروري التحلي بالإرادة السياسية والجدية اللازمين للتوصل، بلا إبطاء، إلى اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في الإطار الزمني المُتفق عليه بين الدول الثلاث بناء على لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو الماضي، مؤكداً في الوقت ذاته على وجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي من شأنها التوصل بلا إبطاء للاتفاق المنشود الذي يُراعي مصالح مختلف الأطراف.