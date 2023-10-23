الأمم المتحدة تُصدر بيانًا عاجلاً بشأن إدخال الوقود إلى غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، "أنطونيو جوتيريش"، أن المنظمة تُحاول إدخال الوقود إلى قطاع غزة، مُشيرًا إلى وجود مناقشات مع الأطراف المعنية، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الإثنين.

وبحسب تقارير فلسطينية، فإن مطلب إدخال الوقود إلى القطاع يقع في قلب المفاوضات التي تجريها حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" من أجل إطلاق سراح الأسري من جنسيات أجنبية.

كما أكدت الأمم المتحدة، عبور 20 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة من مصر اليوم.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الإثنين، أنه استقبل شحنة المساعدات الإنسانية الثالثة من الهلال الأحمر المصري عبر معبر رفح.

بيان عاجل من "الصحة العالمية" بشأن أوامر الاحتلال إخلاء المستشفيات في غزة

طلبت "منظمة الصحة العالمية"، من سُلطات الاحتلال الإسرائيلي، بالتراجع عن أوامره إخلاء المستشفيات شمالي قطاع غزة، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الإثنين.

وحذرت الصحة العالمية، في بيان أصدره المتحدث باسم المنظمة طارق ياساريفيتش، من خطورة نقل العديد من المرضى خصوصًا من هم على أجهزة التنفس الصناعي، لافتًا إلى أن "هناك مرضى في المستشفيات لا يمكن نقلهم بسهولة، وهناك أجهزة تنفس صناعية ورضع في حضانات وأشخاص في حالات غير مستقرة، ومن الصعب للغاية نقلهم"، مُشددًا على ضرورة أن يعيد الكيان الإسرائيلي النظر في هذه المطالب.

ورغم ما تحظى به المستشفيات من حماية وفقًا للقانون الإنساني الدولي، فقد تلقى 20 مستشفى في شمال قطاع أوامر من الاحتلال الإسرائيلي بالإخلاء.