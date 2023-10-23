الموت أثناء الخدمة.. الأهمال دفع هجرة الأطباء النيجيريين

ياسر رشاد - القاهرة - لسنوات، فر الأطباء النيجيريون إلى الخارج، سعيا للحصول على أجور أفضل الآن ، يقولون إنهم يفعلون ذلك لتجنب الموت أثناء الخدمة.

في حوالي الساعة 7 مساء يوم 1 أغسطس ، عندما خرجت Vwaere Daiso من غرفتها في الطابق التاسع من السكن المكون من 10 طوابق للأطباء في مستشفى لاغوس حيث عملت لاسترداد طرد من الطابق الأرضي ، لم يكن لديها أي فكرة أنها كانت المرة الأخيرة التي ستفعل فيها ذلك.

بعد لحظات ، تحطمت على الأرض مع المصعد الذي أصبح غير مفصلي.

لم تأت أي مساعدة إلا بعد 40 دقيقة من المكالمات المحمومة لفريق الإنقاذ من قبل مدير المنشأة وزميل دايسو في الغرفة ، الذي ركض عدة رحلات من السلالم للاتصال به. لم تكن الآلات في قسم الطوارئ تعمل أيضا عندما تم نقلها إلى هناك ، لذلك تم إعلان وفاتها تماما عندما بدأ الإنعاش في حوالي الساعة 8:59 مساء.

وقد أغضبت وفاة الفتاة البالغة من العمر 26 عاما وحالة المرافق في المؤسسة التي تديرها الدولة العديد من أقرانها ، بما في ذلك جوي أيفوبوخان ، أحد أوائل المستجيبين في مكان الحادث.

"مع كل الاحترام الواجب ، أشعر أن العلاج المتأخر كان دواء بعد الموت" ، قال أيفوبوخان ، الذي كان عالقا في نفس المصعد العام الماضي لساعات، "تخيل أن كل ذلك كان في مكانه عندما تم إحضار Vwaere لأول مرة خلال الدقائق الخمس الأولى."

إن نضالات نظام الرعاية الصحية في نيجيريا موثقة جيدا وقد أثرت على جودة وعدد الأطباء المتاحين محليا ، لعقود.

وفقا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ، يهاجر ما لا يقل عن 2000 طبيب نيجيري سنويا إلى النقاط الساخنة مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا منذ عام 2019 ، كانت الصحف النيجيرية تتحدث عن عمليات التوظيف التي أجراها المسؤولون السعوديون في لاغوس وأبوجا.

متوسط الراتب للطبيب النيجيري الذي يعمل لدى الحكومة الفيدرالية ، هو 240,000 نايرا (312.92 دولار) شهريا ، وهو جزء بسيط من متوسط الأجر البالغ 2,448 (2,967.20 دولارا) لأقرانهم في المملكة المتحدة أولئك الذين يعملون من قبل حكومات الولايات يكسبون أقل.

وكان ذلك عاملا رئيسيا في هجرتهم.

لكن الأطباء يقولون إن الفرار من نيجيريا هو أيضا مسألة حياة أو موت حتى بالنسبة لهم بسبب ظروف العمل المؤسفة وسوء المعدات أثناء عملهم على مدار الساعة.

في 17 سبتمبر، توفي طبيب في مستشفى ولاية لاغوس التعليمي بعد العمل دون توقف لمدة 72 ساعة.

بعد وفاة دايسو ، طردت حكومة ولاية لاغوس مدير مرفق المستشفى وأوقفت رئيس الوكالة المسؤولة عن صيانة المصعد. كما ألقت الشرطة القبض على ثلاثة أشخاص.

ويسلط الحادث الضوء على حالة النظام الصحي، وفقا للدكتور فيجيرو تشيني نوكو، المدير العام لصندوق دعم التضامن النيجيري، وهي منظمة غير حكومية مقرها لاغوس لجمع التبرعات للتدخلات الطبية.

وقالت: "يجب أن يكون النظام الصحي القوي قادرا على التنبؤ بحالات الطوارئ الصحية والتخطيط لها والاستجابة لها بشكل مناسب".

يتم تسجيل حوالي 72000 طبيب فقط في الجمعية الطبية النيجيرية على الرغم من أن ما يقرب من 3000 طبيب يتخرجون من كليات الطب في نيجيريا سنويا.