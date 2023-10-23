تعليق ناري من واشنطن بعد استهداف القوات الأمريكية في سوريا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بات رايدر، أنه لا تهديد محدد ضد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، ولكن نُلاحظ تصاعد وتيرة الهجمات ضد قواعدنا في سوريا والعراق، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم الإثنين.

وجاء ذلك بعد استهداف مجموعات مسلحة قاعدة التنف العسكرية صباح اليوم، والتي تضم القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي في سوريا بطائرات مسيرة.

وفي وقت سابق، قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن القوات الأمريكية المتمركزة في قاعدة التنف في سوريا تعرضت لهجوم صباح اليوم.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أنه بالرغم من الهجوم الذي استهدف القاعدة العسكرية التي يتواجد بها قوات التحالف الدولي في سوريا بقيادة الولايات المتحدة، إلا أنه لم يسفر عن أي إصابات.

سوريا تتهم القوات الأمريكية بارتكاب جريمة في دير الزور

ذكرت "وزارة الخارجية السورية"، أن القوات الأمريكية والمنظمات التابعة لها استهدفت حافلة تقل جنودًا سوريين، مما أسفر عن مقتل بعض الجنود وإصابة آخرين، مساء السبت.

وقالت الخارجية السورية في بيان: "ارتكبت قوات الاحتلال الأمريكي يوم أمس جريمة جديدة حيث استهدفت هي وتنظيماتها الإرهابية حافلة تقل عددا من عناصر الجيش العربي السوري جنوب شرق دير الزور ما أسفر عن استشهاد عدد من العسكريين وإصابة آخرين".

وتابعت: "تؤكد الجمهورية العربية السورية أن هذا العدوان الإجرامي والإرهابي يأتي في إطار التصعيد الأمريكي ضد سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها وفي سياق دعم ورعاية الولايات المتحدة الأمريكية للتنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم "داعش" الإرهابي، وتوظيفها له وللميليشيات الانفصالية العميلة لها كأداة لتنفيذ مخططاتها تجاه سوريا والمنطقة، لاسيما وأن هذا العمل الإجرامي يتزامن مع النهب الأمريكي المستمر لثروات سورية النفطية والزراعية وزيادة الضغوط الاقتصادية على الشعب السوري بهدف إطالة أمد احتلالها ومواصلة زعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها".