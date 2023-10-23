بايدن يُعلّق على بدء دخول المساعدات الإنسانية من معبر رفح إلى غزة

ياسر رشاد - القاهرة - علّق الرئيس الأمريكي "جو بايدن، على بدء دخول المساعدات الإنسانية بشكل مُنتظم من معبر رفح إلى قطاع غزة ووصولها إلى أبناء الشعب الفلسطيني، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم الإثنين.

وصرح بايدن في منشور عبر صفحته على منصة إكس: "في نهاية الأسبوع الماضي، عبرت أول قافلة من المساعدات الإنسانية منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، الحدود إلى قطاع غزة ووصلت إلى الفلسطينيين المحتاجين".

وقال الرئيس الأمريكي: "لقد أوضحت منذ بداية هذه الأزمة أن المساعدة الإنسانية كانت حاجة ملحة وعاجلة ويجب أن تتحرك".

وفي وقت سابق، أفادت وسائل الإعلام المختلفة، بدخول الدفعة الثالثة من المساعدات إلى غزة اليوم عبر معبر رفح والتي تضم 20 شحنة.

نتنياهو وقيادات الاحتلال الإسرائيلي يصدران بيانًا عاجلًا حول الانقسام الداخلي

أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، "بنيامين نتنياهو"، ووزير الدفاع يوآف جالانت، ورئيس أركان جيش الاحتلال، هرتسي هاليفي، في بيان مُشترك إنهم يعملون بتعاون وثيق وكامل، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الإثنين.

ووفقًا للبيان، دعا كلا من نتنياهو وجالانت وهاليفي، وسائل الإعلام التي تنشر تقارير خلاف ذلك إلى "تجنب المنشورات الكاذبة".

وبحسب البيان، فإن "هناك ثقة كاملة ومُتبادلة ووحدة واضحة للهدف بين الثلاثة".

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت، عن تفاصيل الخلاف العميق بين قيادات الجيش الإسرائيلي مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وأن هناك أزمة ثقة بين الطرفين في الوقت الحالي، وهو ما يؤثر عن قرارات الجيش داخل المعركة، وبالأخص في الهجوم البري، والموقف من الأسرى لدى حماس، سواء كانوا من مزدوجي الجنسية، أو الإسرائيليين فقط.