الآلاف يوقعون عريضة لاستئناف الخدمة البحرية في داكار وسط توترات سياسية

ياسر رشاد - القاهرة - وقع آلاف الأشخاص على عريضة على الإنترنت، تطالب باستئناف الخدمة البحرية بين داكار وزيغينشور، المدينة الرئيسية في كازامانس، جنوب السنغال، تم تعليق الخدمة لأكثر من أربعة أشهر بسبب التوترات السياسية المتعلقة بالمعارض عثمان سونكو.

وجاء في الالتماس، الذي بدأه كزافييه دياتا، رئيس شركة أغذية زراعية مقرها في زيغينشور: “نحن، كركاب قوارب، نطالب بالاستئناف الفوري للخط البحري بين داكار وزيغينشور”، جمعت العريضة ، التي تم إطلاقها في 13 أكتوبر ، أكثر من 3,796 توقيعا حتى يوم الاثنين 23 أكتوبر 2023.

وأوقفت السلطات السنغالية، نقل الركاب والبضائع الذي قدمته ثلاث سفن دون تفسير رسمي منذ يونيو حزيران. وجاء التعليق في أعقاب اضطرابات عنيفة في زيغينشور ومدن أخرى في البلاد عقب إدانة زعيم المعارضة السياسية سونكو في قضية أخلاقية.

وعندما اتصلت وكالة فرانس برس بها، لم ترد وزارة الثروة السمكية، التي تشرف على عمليات القوارب، والشركة المشغلة، Cosama (كيان خاص)،وذكر مصدر داخل الوزارة أن تعليق الخدمة كان بسبب "أسباب أمنية".

منذ ذلك الحين ، كان هناك فراغ في ميناء Ziguinchor. لقد توقف الاقتصاد المحلي بأكمله ، وتضاعفت تكاليف النقل عن طريق البر ثلاث مرات، كما ارتفعت أسعار السلع القادمة من داكار، وفقا للسيد دياتا.

وأعربت سيرا مانيه، وهي بائعة طعام تبلغ من العمر 37 عاما بالقرب من ميناء زيغينشور، عن إحباطها قائلة: "نحن متعبون. لقد أصبح بيع البضائع صداعا".

واشتكى ساليف ديدهيو، وهو عامل رصيف يبلغ من العمر 51 عاما، من عدم قدرته على العمل وذكر أنه عاد إلى الصيد لأن القارب لم يعد يصل إلى زيغينشور.

تشتهر كازامانس بمصايد الأسماك والفواكه والخضروات ، والتي يتم نقلها عدة مرات في الأسبوع إلى داكار عن طريق البر أو الجو.

بعد اضطرابات يونيو، علقت السلطات السنغالية مؤقتا خدمات الحافلات العامة إلى المنطقة. لا يزال السفر الجوي غير متاح للعديد من الأشخاص الراغبين في الوصول إلى هذه المنطقة ، التي شهدت تمردا انفصاليا مسلحا منذ عام 1982 وتفصلها غامبيا عن بقية البلاد.

واعتقل المعارض سونكو، الذي يشغل منصب عمدة زيغينتشور، منذ أواخر يوليو بتهم مختلفة، بما في ذلك التحريض على التمرد.

وأعلن يوم الثلاثاء أنه سيستأنف إضرابه عن الطعام، الذي كان قد أوقفه في أوائل سبتمبر، "تضامنا" مع أنصاره "المعتقلين ظلما".

كمرشح في الانتخابات الرئاسية في فبراير 2024 ، يتهم سونكو البالغ من العمر 49 عاما الرئيس ماكي سال ، الذي ينفي الادعاءات ، بمحاولة استبعاده من الانتخابات من خلال الإجراءات القانونية.

أعلن الرئيس سال ، الذي انتخب في عام 2012 وأعيد انتخابه في عام 2019 ، في أوائل يوليو أنه لن يسعى لإعادة انتخابه.