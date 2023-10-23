الموسوي: ما يجري من حرب إبادة في غزة كشف دور المؤسسات الدولية بشكل فاضح

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" إبراهيم الموسوي، خلال تشييع عنصر من "حزب الله" في بلدة الحلانية، ان "ما يجري من حرب إبادة في غزة كشف دور المؤسسات الدولية بشكل فاضح، كأدوات سخرت نفسها للولايات المتحدة والمنظومة الاوروبية، وقد كشفت عن نفسها على أنها منظومة ليست لخدمة الناس ولم تخرج ببيان تدين به العدو عدوان واضح".

وشدد الموسوي، على أننا "في معركة دفاع عن المؤسسات والأمة معتادة على تسجيل الانتصارات"، معتبراً أن "الموضوع ليس موضوع خسائر وإنما انهاك للعدو الذي تبين انه اوهن من بيت العنكبوت".