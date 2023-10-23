أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن سقوط "شظايا صاروخ جراء القصف الإسرائيلي بين بليدا وميس الجبل"."النشرة" في الجنوب، عن سقوط "شظايا صاروخ جراء القصف الإسرائيلي بين بليدا وميس الجبل

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": سقوط شظايا صاروخ بين بليدا وميس الجبل جراء القصف الإسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.