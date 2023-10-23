المنظمة الدولية للهجرة: نزوح نحو 20 ألف شخص في لبنان مع تصاعد الاشتباكات على الحدود الجنوبية

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة إن ما يقرب من 20 ألف شخص نزحوا داخليا في جنوب لبنان وأماكن أخرى منذ أوائل تشرين الأول مع تصاعد العنف على الحدود اللبنانية الإسرائيلية في أعقاب اندلاع الحرب في غزة.
وأوضحت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، أن 19646 شخصا نزحوا داخل لبنان منذ أن بدأت تتبع تحركات السكان في الثامن من تشرين الأول، أي اليوم التالي لهجوم مقاتلي حركة "حماس" على إسرائيل والهجوم الإسرائيلي المضاد على غزة. وأردفت أن معظم النازحين من جنوب لبنان لكن بعض عمليات النزوح حدثت أيضا في أماكن أخرى.
واتجه كثيرون ممن فروا من جنوب لبنان صوب الشمال إلى مدينة صور الساحلية التي تبعد 18 كيلومترا عن الحدود.
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