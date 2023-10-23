الحشيمي بحث مع صليبا في الأوضاع والتطورات العامة وعرضا لشؤون بقاعية

التقى النائب بلال الحشيمي، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا حيث بحثا في الأوضاع والتطورات العامة وعرضا لشؤون بقاعية. ونوه الحشيمي بـ"الدور الوطني والأمني والاجتماعي الذي يضطلع به جهاز أمن الدولة في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد".

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